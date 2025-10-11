Zlatan Ibrahimovic voltou a deixar rasgados elogios a Rafael Leão, avançado português do Milan, desta vez no âmbito do Festival do Desporto, em Trento.

O ex-jogador dos rossoneri, atualmente dirigente do clube, destacou a importância de Leão na conquista do título italiano em 2021/22, atribuindo-lhe um papel absolutamente decisivo.

«O que falta ao Leão? Muitos falam dele. Se não se falasse dele, não seria um dos melhores. Fala-se dos melhores. Se olharmos para o passado, quando ganhámos o Scudetto, para mim foi ele que o ganhou sozinho», começou por afirmar.

«Fazia a diferença. A equipa seguia este fenómeno. Leão conquistou o Scudetto como um fenómeno, sozinho. Exigimos muito dele porque tem essa magia que, sempre que faz alguma coisa… quando não o faz, começam as críticas. Estamos à espera dele porque é um dos melhores do mundo. É só isso», acrescentou.

Leão, de 25 anos, é uma das figuras principais do Milan, clube que representa desde 2019, e soma já mais de 70 golos pelos rossoneri. Esta temporada, leva um golo em três partidas realizadas.