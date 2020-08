O avançado sueco Zlatan Ibrahimovic deu a entender nesta sexta-feira que vai ficar no Milan, numa enigmática publicação nas redes sociais, na qual também deixa claro que o seu forte não é... o Photoshop.

«Como eu disse, estou só a aquecer, Milan», escreveu o jogador, numa imagem em que aparece a festejar com a camisola rossonera, com um '1' colado à pressão por cima do '2' do número 21 que vestiu na época passada.

Quererá o sueco anunciar que vai ser o camisola 11 na próxima época?