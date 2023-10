Zlatan Ibrahimovic recusou qualquer comparação entre Rafael Leão e Mario Balotelli, dois jogadores com quem chegou a partilhar o balneário nos dois clubes de Milão, considerando que o internacional português está claramente um nível acima do avançado italiano que desperdiçou as «muitas oportunidades» que teve na carreira.

O antigo internacional sueco foi um dos convidados do «Festival dello Sport», que está a decorrer em Trento, na Itália, e, no decorrer de uma sessão de perguntas e resposta com a comunicação social, acabou por interromper um jornalista que, a propósito de um golo falhado pelo português diante do Newcastle, esboçou uma comparação com Balotelli. O sueco nem deixou o jornalista terminar a pergunta.

«Não, não brinquemos com isso. O Leão se marcasse aquele golo ao Newcastle era um génio, é o único que vê certas coisas. É por isso que o Leão está no campo e o Balotelli nas bancadas», referiu.

Rafael Leão voltou a ser assunto quando perguntaram a Ibrahimovic quem era melhor, «Zlatan ou Leão?». O sueco respondeu ao seu melhor estilo: «O Zlatan criou o Leão».

Mário Balotelli, no início da carreira, era apontado como uma das maiores promessas do futebol italiano, mas acabou por ter uma carreira muito irregular. Nesse sentido, Ibrahimovic fala em «atitude» e considera que o avançado «desperdiçou o seu talento». «Ele teve tantas oportunidades para explorar e mudar o seu futuro, mas perdeu-as todas. Há muitos rapazes que estão à espera destas oportunidades e ele teve muitas. Essa é que é a verdade», destacou ainda.

Atualmente com 42 anos, Zlatan já pendurou as botas e, agora, fala do futuro que pode voltar a estar ligado ao Milan.

«Passaram apenas alguns meses desde a minha retirada. Agora tenho liberdade total, não tenho pressa, não tenho ninguém a dizer-me o que fazer. Estou a demorar a descobrir o que fazer. Tenho mais propostas agora do que quando jogava... Se entrar em alguma coisa é para fazer a diferença, mas para ser eu próprio. Vamos ver o que acontece, mas vamos fazer alguma coisa. Estamos a conversar com o Milan, vamos ver onde vamos chegar», destacou ainda.