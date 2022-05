Zlatan Ibrahimovic foi um dos jogadores do Milan mais eufóricos na festa da conquista do scudetto. O avançado sueco fumou um charuto, regou os companheiros com champanhe e, no final, fez questão de recordar um episódio marcante no início da temporada.

«Quando cheguei, disse que queria trazer o Scudetto de volta ao Milan e houve alguém que se riu na conferência de imprensa. Como se vê, tudo é possível», começou por enunciar aos microfones da Dazn.

O carismático avançado, com 40 anos, não jogou tanto como era habitual, mas diz que este título tem um sabor especial. «É um Scudetto que sinto que é meu e sinto que é mais importante do que os outros. Fui piloto dos meninos e vencemos», destacou.

A fechar, Ibrahimovic elogiou o grupo, com uma palavra especial para o treinador Stefano Pioli. «O grupo é forte, o senhor Pioli fez grandes coisas porque havia uma situação complicada, mas com o trabalho acabámos por vencer», destacou ainda.