Enquanto o norte de Itália continua a cumprir um rigoroso distanciamento social, com as ruas da maior parte das cidades vazias, Nápoles saiu em peso à rua, no passado sábado, para as compras de fim de semana.

É verdade que a covid-19 atingiu mais o norte do país, mas já há muitos dias que não se via tanta gente nas ruas de uma cidade italiana. Ao longo do dia, formaram-se enormes filas junto aos supermercados e dos poucos estabelecimentos comerciais que estavam a funcionar naquela cidade [confira as fotos na galeria associada].