A Udinese venceu esta sexta-feira o Lecce por 0-1 na partida que abriu a 26.ª ronda do Campeonato italiano.

O único golo da partida ficou marcado por um momento insólito. À passagem do minuto 32 foi assinalada uma grande penalidade a favor da Udinese e Lorenzo Lucca insistiu, e muito, em marcar o castigo máximo.

Quem não concordou foram os colegas de equipa que tentaram impedir o avançado de 24 anos, nomeadamente Thauvin, que era o marcador da equipa.

Esforço inglório, dado que ninguém conseguiu que Lucca mudasse de ideias, mesmo depois de já ter visto o cartão amarelo por «atraso da partida».

O jogador da Udinese acabou por converter o penálti, sem que ninguém fosse festejar com ele e logo a seguir acabou... substituído pelo treinador.

«Lucca foi substituído por não respeitar hierarquias, o grupo vem antes do indivíduo», disse Runjaić na conferência de imprensa após a partida.

Este golo atribulado deu a vitória à equipa de Udine, que está num confortável 10.º lugar com 36 pontos. O Lecce encontra-se no 15.º posto com 25.

Veja aqui o momento insólito da grande penalidade de Lucca: