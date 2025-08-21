Leon Bailey, jogador jamaicano recém-chegado à Roma, lesionou-se no primeiro treino pelo clube da capital italiana.

«No final da sessão de treino, Leon Bailey sofreu uma suspeita de lesão miotendínea do reto femoral direito. Nas próximas horas, o jogador passará por mais testes de diagnóstico para conhecer a extensão precisa da lesão», informou o clube, em comunicado oficial.

No primeiro dia em Trigoria, local do centro de treinos dos «giallorossi», o extremo-direito de 28 anos, interrompeu a sessão e não deverá estar disponível para o encontro de estreia da Roma na Serie A frente ao Bolonha.

O tempo de paragem será confirmado apenas após os exames complementares, marcados para esta quinta-feira, mas a imprensa italiana aponta para uma ausência mínima de três semanas.

Caso o diagnóstico se confirme, Leon Bailey só deverá regressar aos relvados depois da pausa para os compromissos das seleções em setembro.