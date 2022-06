Vice-presidente do Inter de Milão, Javier Zanetti admitiu que o clube nerazzurro está interessado na contratação de Paulo Dybala.

O internacional argentino terminou contrato com a Juventus, a imprensa italiana tem apontado com insistência que o futuro do avançado passa por Milão e agora foi o próprio Zanetti e levantar essa hipótese.

«Estamos a falar, sim. Admiro o Dybala e desejo-lhe o melhor para a carreira», disse, à rádio D-Sports Radio.