Christian Eriksen manifestou-se totalmente surpreendido com a saída do treinador Antonio Conte do Inter Milão poucos dias depois da equipa ter festejado a conquista do scudetto. O internacional dinamarquês, já concentrado na seleção, na preparação para a fase final do Euro2020, diz mesmo que foi um «choque» e um «aburdo».

«Foi uma grande surpresa, é um momento muito especial quando acabas de ganhar um campeonato com a equipa. É um absurdo porque soube pelos jornais como todos os outros. De repente ele foi embora, foi um choque», começou por dizer o médio.

Eriksen garante que tinha uma boa relação com o treinador, embora com alguns desentendimentos quanto à sua posição em campo. «Sempre fomos bons amigos. Ele obviamente via o futebol de uma maneira e eu de outra, mas a sua saída foi uma grande surpresa. Foi muito inesperado porque acabámos de ganhar», insistiu.

Na perspetiva de Eriksen, Conte obrigava-o a jogar demasiado recuado. «Obviamente preferiria jogar numa função mais avançada em vez de ficar parado à frente da defesa. No início da época não joguei muito, mas em janeiro comecei a jogar mais, algo mudou. No final, só ficou o campeonato e nunca pensei que viria a ter tanto impacto em seis meses», comentou.

Quanto ao futuro sem Conte. «O que vai acontecer agora, infelizmente não sei, mas não penso muito nisso. O meu foco agora está no Europeu e depois vamos conversar com o Inter quando voltar», destacou ainda.