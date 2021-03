O Inter de Milão comunicou que Samir Handanovic testou positivo para a covid-19.

O guarda-redes internacional esloveno, habitual titular dos nerazzurri, está a cumprir isolamento em casa. Este é o segundo caso reportado pelo clube de Milão em dias seguidos, depois de Danilo D'Ambrosio na terça-feira.

O Inter lidera a Liga italiana com 65 pontos, mais nove do que o rival Milan, que está no segundo lugar.