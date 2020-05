O diretor desportivo do Inter Milão, Piero Ausilio, veio a público anunciar que o preço de Lautaro Martinez, assediado pelo Barcelona, é de 111 milhões de euros, o valor que está fixado na cláusula de rescisão do avançado argentino.

«No que diz respeito a Lautaro Martínez, só há uma forma de o fazer sair do Inter, que é pagar a cláusula», destacou o dirigente em declarações à Sky Itália.

A referida cláusula expira no início de julho e, segundo adianta a imprensa italiana, o Barcelona terá oferecido esse valor, mas em várias prestações. «Nesta altura, não vamos negociar o Lautaro com ninguém, contamos com ele, é um ativo importante do clube. Não nos podemos esquecer que ele tem mais três anos de contrato. O Inter não está interessado em vender os seus ativos», acrescentou Ausilio.

O dirigente confirmou, apesar de tudo, o real interesse do cube catalão. «Muitos clubes contataram-nos por causa do Lautaro. O mais determinado é o Barcelona, clube com quem mantemos uma relação amigável e cordial. Não escondo isso. Sei que o Barça conhece perfeitamente as nossas intenções. O Inter não vai vender Lautaro. Repito: há uma cláusula», insistiu o diretor desportivo dos neroazzurri.

Lautaro Martínez, de 22 anos, marcou 16 golos em 31 jogos pelo Inter, em todas as competições, esta temporada.