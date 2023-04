A luta pelo quarto lugar da Série A da liga italiana está ao rubro com o Inter Milão a alcançar o Milan e a Roma, todos com 57 pontos, depois de uma difícil vitória sobre a Lazio, em San Siro (3-1), alcançada na manhã de domingo. Este resultado pode também permitir ao Nápoles festejar a conquista do scudetto já este domingo em caso de triunfo sobre a Salernitana no Estádio Diego Armando Maradona.

Uma vitória alcançada com dentes cerrados, com uma reviravolta na segunda parte, depois da equipa romana ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0. O empate entre a Roma e o Milan (1-1), na véspera, deixou o quarto lugar à disposição dos neroazzurri que podiam alcançar os dois rivais e ficar até com vantagem na luta pelo quarto lugar.

Mas a verdade é que a primeira parte não foi feliz para a equipa de Simone Inzaghi que até chegou a festejar um golo de Mkhitaryan, aos 25 minutos, mas que acabou por ser anulado, pelo VAR, por fora de jogo. Golo invalidado e, cinco minutos depois, festejou a Lazio, com Felipe Anderson a marcar a passe de Luis Alberto.

A Lazio chegou ao intervalo a vencer por 1-0, mas na segunda parte a equipa da casa cerrou os dentes e foi à procura do resultado que lhe interessava, com as bancadas ao rubro. A Lazio ainda resistiu até ao minuto 78, mas depois ruiu que nem um baralho de cartas.

Lautaro Martinez empatou o jogo, a passe de Lukaku que, cinco minutos depois, arrancou mais uma assistência, desta feita para Gosens assinar a reviravolta ao 83. Já em período de compensação, Lautaro acabou com as dúvidas com o terceiro golo do Inter.

Com este triunfo, o Inter passa a somar os mesmos 57 pontos do que Milan e Roma na luta pelo apetecido quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões.

A derrota da Lazio também abre caminho para o Nápoles antecipar a festa do título. A diferença entre os dois clubes romanos mantém-se nos dezassete pontos, mas se o Nápoles vencer a Salernitana este domingo, passa a contar com 21 pontos de vantagem e ficam a faltar apenas seis jornadas para o final (18 pontos).

