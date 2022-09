O internacional italiano Andrea Ranocchia anunciou o final da carreira.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o defesa-central de 34 anos que no verão havia trocado o Inter pelo recém-promovido à Serie A Monza explicou a decisão.

«Durante um ano e meio passei por um período difícil, a nível motivacional, quando estava no Inter. O Monza deu-me esta oportunidade, um contrato excelente e eu aceitei. Acabei por sentir que já não tinha nada dentro de mim e comecei a questionar-me muito e depois apareceu esta lesão contra o Nápoles que me manteria fora dos relvados durante meses. Refleti, o clube confiou muito em mim e achei certo não brincar com ninguém. Já nada me resta para dar», disse.

Ranocchia fez apenas dois pelo Monza. No último, diante do Nápoles, lesionou-se com gravidade num tornozelo.

Andrea Ranocchia foi 21 vezes internacional por Itália entre 2011 e 2016. Ao longo da carreira começou por representar o Calcio Arezzo, tendo passado pelo Bari e pelo Genova antes de chegar ao Inter, clube ao qual esteva contratualmente ligado entre janeiro de 2011 e o último verão.