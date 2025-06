Simone Inzaghi pediu um tempo para equacionar o seu futuro, depois da pesada derrota do Inter Milão na final da Liga dos Campeões, em Munique, diante do Paris Saint-Germain (0-5), deixando dúvidas quanto à sua liderança na equipa técnica da equipa italiana no Mundial de Clubes que arranca dentro de duas semanas nos Estados Unidos.

Giuseppe Marotta tinha segurado o treinador com um contrato válido até 2026, face à crescente pressão de clube sauditas, mas a continuidade do treinador volta, agora, a ficar em dúvida, até porque o Al Hilal terá avançado com uma proposta irrecusável para Inzaghi suceder e a Jorge Jesus.

Para Marotta, a pesada derrota de Munique não mudou nada em relação ao treinador. «A nossa avaliação sobre Inzaghi não mudou. Uma noite negativa não muda tudo o resto», atirou o dirigente.

No entanto, o treinador, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, não quis falar sobre o seu futuro e falou num final de ciclo de uma equipa que precisa de renovar-se. «Não é o momento certo para falar sobre isso. Estamos muito desiludidos. Fizemos 59 jogos desde julho e chegámos a esta final. Ganhámos o direito a esta final. Não é a altura certa para falar sobre o meu futuro. Porque o facto de não termos ganho nenhum troféu vai obviamente ser um ponto de discussão. Os jogadores deram tudo. Tivemos muitas lesões», atirou o treinador, na conferência de imprensa que se seguiu à final de Munique.

Recordamos que no Mundial de Clubes, o Inter está inserido no Grupo E, com os mexicanos do Monterey, com os argentinos do River Plate e cm os japoneses do Urawa Reds.