É mais um passo para a construção do novo estádio do Inter e do Milan de Conceição, Leão e Félix, em Milão. Os dois clubes apresentaram esta terça-feira um documento de 250 páginas à Câmara Municipal da cidade italiana com o projeto, explicando como será transformada a zona de Meazza após a compra pelos clubes, isto depois de a Câmara ter publicado o anúncio do concurso público para a venda da zona esta segunda-feira.

De acordo com o documento enviado, o novo estádio terá uma capacidade de cerca de 71.500 lugares [menos 300 que a atual capacidade de 75.817] e estará aberto 365 dias por ano prevendo-se a inauguração para 2031 apesar de se esperar que se realizem obras acessórias entre 2033 e 2035, ano em que o projeto estará totalmente finalizado.

A operação para a construção do novo estádio bem como do recinto envolvente, na zona de San Siro, custará algo como 1,2 mil milhões de euros. A nova casa do Inter e do Milan por si só ascende a cerca de 700 milhões de euros.

O atual recinto será readaptado parcialmente o que incluirá a remoção total da cobertura, das bancadas do terceiro anel e do primeiro anel, de parte das bancadas do segundo anel e de cerca de 70% das rampas que caracterizam a fachada existente.

O novo estádio será construído mais afastado das habitações e terá um pódio que vai servir de acesso aos adeptos. «Nos dias em que não há jogos, parte do pódio abre-se e transforma-se numa grande praça urbana, integrada no parque envolvente», é referido no documento entregue pelos clubes.

À volta do recinto o espaço será também remodelado para a criação de uma cidade desportiva onde irá ficar o museu das equipas, as lojas dos clubes, escritórios, hotéis, zonas de restauração e espaços verdes. O Milan e o Inter garantem ainda que a nova estrutura cumprirá as especificações necessárias para acolher finais da Liga dos Campeões da UEFA.