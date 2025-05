A Atalanta goleou este sábado no terreno do Monza, por 4-0, em jogo referente à 35.ª jornada da liga espanhola.

De Ketelaere brilhou na primeira parte e colocou a equipa visitante a vencer por duas bolas, com golos aos 12 e 23 minutos. Na segunda parte, Lookman e Brescianini, aos 47 e 89 minutos, marcaram os restantes golos.

Pedro Pereira e Dany Mota foram titulares no lado do Monza. Rui Patrício permaneceu no banco da Atalanta.

Com este resultado, a Atalanta está em terceiro lugar, com 68 pontos. O Monza continua em último lugar, com 15, e já está matematicamente despromovido.

No outro jogo da tarde, a Lazio venceu o Empoli pela margem mínima. Boulaye Dia marcou o golo solitário da partida.

A Lazio está em terceiro lugar, com 63 pontos, e aguarda o jogo da Juventus (62). O Empoli está em 19.º, com 25.