A Atalanta foi a Turim vencer a Juventus por 0-4, alcançando um resultado histórico para a equipa de Bérgamo.

Num encontro com muitos lesionados de parte a parte, a Atalanta começou melhor e chegou ao golo por intermédio de Retegui [29m], de grande penalidade depois de McKennie ter jogado a bola com a mão dentro da área.

Logo no início do segundo tempo, De Roon [46m] dilatou a vantagem numa jogada de insistência. Já com Alberto Costa [ex-V. Guimarães] em campo, Kolasinac ofereceu de calcanhar o golo a Zappacosta [66m].

A goleada ficou fechada com uma excelente jogada individual de Lookman [77m] que rematou forte com a bola a desviar ainda na defesa da Juventus traindo Di Gregorio.

Com este resultado, a Atalanta consolida o terceiro lugar na classificação e marca pela primeira vez quatro golos à Juve que está no quarto posto.