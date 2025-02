A Atalanta empatou este sábado (1-1) com o Torino, em casa, e pode ver o líder Nápoles e o vice-líder Inter Milão fugirem no topo da Liga Italiana.

O jogo da 23.ª jornada da Serie A ficou marcado pela estreia do guarda-redes português Rui Patrício no campeonato, pelo clube de Bergamo. O guardião Marco Carnesecchi sentiu queixas no adutor direito, no aquecimento, tendo dado lugar a Rui Patrício, que poderá mesmo vir a ser opção nos próximos jogos, mediante o que venha a ser o tempo de paragem do colega de posição, ainda por confirmar.

O albanês Berat Djimsiti deu vantagem à Atalanta, aos 35 minutos, mas, cinco minutos depois, o chileno Guillermo Maripan empatou para a equipa de Turim.

Já na segunda parte, Mateo Retegui (74), melhor marcador do campeonato, desperdiçou uma grande penalidade para o conjunto de Bergamo e deixou a Atalanta no terceiro lugar, com 47 pontos, menos seis do que o Nápoles (menos um jogo) e menos três do que o Inter Milão (menos dois).

Quatro dias depois de empatar fora com o Sporting (1-1), na Liga dos Campeões, o Bolonha subiu provisoriamente ao sexto lugar, após derrotar em casa o Como (15.º), por 2-0, com golos de Lorenzo De Silvestri (25) e de Giovanni Fabbian (66).

Na luta pela manutenção, o Verona afastou-se da zona de despromoção, depois de vencer fora (1-0) o lanterna-vermelha Monza, que teve os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota no onze, graças a um autogolo do sérvio Stefan Lekovic, aos 13 minutos.

O Verona, com Dani Silva no banco, subiu ao 13.º posto, com 23 pontos, três pontos acima da zona de despromoção, enquanto o Monza sofreu a terceira derrota seguida e continua no 20.º e último lugar, com 13.