A Atalanta foi a Turim vencer o Torino de forma categoria, por 3-0, saltando até ao quinto lugar da classificação da Série A da liga italiana, ultrapassando a sensacional Cremonese que, também este domingo, não foi além de um nulo na receção ao «aflito» Parma.

Começamos por Turim, onde a Atalanta, depois de meia-hora de equilíbrio, partiu para cima da equipa da casa e marcou três golos de rajada em apenas oito minutos: Krstovic abriu o marcador aos 30, a passe de Samardzic, enquanto Sulemana aumentou a vantagem, aos 34, e depois fez ainda a assistência para Krstovic bisar no jogo aos 38.

Um verdadeiro vendaval de oito minutos que deixou a contenda resolvida antes do intervalo. A equipa da casa não baixou os braços e ainda contou com uma oportunidade soberana para reduzir a diferença, aos 73 minutos, numa grande penalidade a punir uma falta sobre Coco, mas, na conversão do castigo máximo, Carnesecchi defendeu o pontapé de Zapata e manteve a vantagem da Atalanta intacta.

Uma vitória que permite a Atalanta subir até ao quinto lugar, ganhando uma posição à Cremonese que, também este domingo, a jogar em casa, empatou sem golos diante de um Parma que, com apenas dois pontos em quatro jogos, ainda não venceu.

Confira a classificação da Série A