A Atalanta viajou até Parma e venceu por 1-3, numa partida a contar para a 14.ª jornada do campeonato italiano.

A equipa de Bérgamo entrou com tudo na primeira parte, Mateo Retegui logo aos 4 minutos abriu o marcador. Ainda houve um golo anulado por fora de jogo a Lookman à passagem do minuto 9 mas Ederson (39m) levou a equipa de Gasperini a vencer por 0-2 ao intervalo.

Na segunda parte, o Parma reagiu mas o golo de Matteo Cancellieri (49m) não foi suficiente porque a Atalanta voltou a dilatar o marcador por intermédio de Lookman (75m).

Com este resultado, a Atalanta sobre provisoriamente ao primeiro lugar, igualando o Inter e aguarda o resultado do jogo do Nápoles. O Parma, por sua vez, mantém-se no meio da tabela, em 13.º lugar com 12 pontos.