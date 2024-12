Em setembro deste ano, o guarda-redes polaco Szczesny, e antigo colega de Bonucci na Juventus, afirmou que costumava colocar auscultadores de forma a não ouvir o capitão italiano no balneário.

Agora, foi a vez de Bonucci responder, deixando algumas «alfinetadas» ao guarda-redes do Barcelona.

«Fiquei magoado. Falava para o bem da equipa e, quando falava, ele estava trancado na casa de banho. Não vou dizer a fazer o quê, mas ele também já falou sobre isso. Foi numa altura em que ele deixou o futebol e depois voltou, talvez estivesse confuso. Fiquei muito surpreendido com as m***** que disse», referiu em declarações à Amazon Prime Video, fazendo claras referências ao facto de o guarda-redes polaco ter o hábito de fumar, e de ter regressado à prática do futebol para representar o Barcelona.

De recordar, Bonucci e Szczesny foram colegas no gigante italiano durante cinco temporadas, de 2018 a 2023.