Um golo solitário de Olivier Giroud permitiu ao Milan bater o Torino por 1-0 esta sexta-feira e colocar um ponto final numa série negra de sete jogos sem vitórias. Com a segunda vitória de 2023, os rossoneri ultrapassam a Roma de José Mourinho e sobem até ao terceiro lugar da Série A.

A equipa de Stefano Pioli vinha de quatro derrotas consecutivas e voltou a tremer na primeira parte diante de um Torino que teve várias oportunidades para se adiantar no marcador em San Siro.

Com Rafael Leão de volta à titularidade, o Milan regressou bem melhor para o segundo tempo e acabou por chegar à vantagem, ao minuto 62, na sequência de um cruzamento de Théo Henrnandez que permitiu a Giroud cabecear para as redes de Milinkovic-Savic.

Um golo precioso que o Milan defendeu, depois, a todo o custo, resistindo a novo assédio do Torino que lutou pelo empate até final.

Com este triunfo, o Milan regressa ao pódio da classificação da liga italiana, pelo menos de forma provisória, ficando a dois pontos do vizinho Inter e a quinze do líder Nápoles.