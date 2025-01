Depois da derrota em casa da Juventus na última jornada, desta vez os rossoneri venceram em casa com o Parma por 3-2 com uma grande reviravolta no últimos minutos.

A equipa do treinador português, que teve Rafael Leão titular, viu-se a perder ao minuto 24 depois do golo de Cancellieri.

O Milan reagiu por Pulisic (38m), que reduziu de grande penalidade ainda antes do intervalo.

Mas, Del Prato (80m) depois de uma defesa incompleta de Maignan voltou a devolver a vantagem para o Parma.

Até ao final três golos para o Milan. Pavlovic aos 87 minutos ainda colocou a bola dentro da baliza mas viu o tento ser anulado por fora-de-jogo.

No entanto já no período de descontos, a equipa de Conceição deu a volta ao resultado. Primeiro Reijnders (90m+2) e depois Chukwueze (90m+5) deram a vitória aos «diabos vermelhos».

No final do jogo, Conceição entrou no relvado para confrontar um elemento do Parma, mas acabou a travar-se de razão com um jogador da sua equipa: Davide Calabria.

Com este triunfo, o Milan está no sexto luguar da classificação com 34 pontos, já o Parma pode terminar a jornada em zona de descida.