A Juventus venceu este domingo o Empoli por 4-1, numa partida em que ficou marcada pela estreia de Renato Veiga logo a titular.

No entanto, a partida não começou da melhor forma para os homens de Turim. Logo aos quatro minutos, De Sciglio abriu o marcador para o Empoli.

No segundo tempo veio a reação da Juventus, e que reação! Quatro golos em meia-hora, com os primeiros dois a serem marcados por Kolo Muani (61m e 64m).

Já com Francisco Conceição em campo, o jovem internacional português viu Vlahovic marcar o 3-1 ao minuto 90 ainda antes de o próprio Conceição (90m+2) finalizar o resultado em 4-1.

A Juventus regressa às vitórias e está no quarto lugar com 40 pontos, o Empoli está no 17.º posto com 21.