A Fiorentina anunciou este domingo, num breve comunicado nas redes sociais, que o seu jogador Edoardo Bove se encontra «em coma induzido nos cuidados intensivos do Hospital Universitário de Careggi».

O clube já tinha dito que Bove tinha chegado ao hospital numa situação estável, tendo os primeiros exames feitos ao jogador descartado danos graves ao sistema nervoso e ao sistema cardio-respiratório. Bove será reavaliado nas próximas 24 horas.

Recorde-se que o jogador da equipa viola tinha colapsado durante o jogo entre a Fiorentina e o Inter, da Liga Italiana, que entretanto foi adiado.

Veja aqui o comunicado da Fiorentina:

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5