A Fiorentina alcançou uma vitória tranquila na visita à Cremonese (4-1), no jogo que encerrou a 29.ª jornada da Série A, num jogo entre duas equipas «aflitas» que procuram escapar aos lugares de despromoção da liga italiana.

A equipa da casa partia do 18.º lugar, abaixo da linha fatal, enquanto o conjunto de Florença tinha apenas mais um ponto, mas também entrou mais determinada no jogo, chegando à vantagem, ao minuto 25, com Parisi a marcar a passe de Mandragora.

Mais oito minutos e os visitantes dobraram a vantagem, desta vez com Piccoli a marcar, com assistência de Gosens.

Logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, a Fiorentina chegou ao 3-0, numa extraordinária transição com assinatura de Dodô.

A equipa da casa ainda reduziu a diferença, aos 57 minutos, por Okereke, mas Gudmundsson, a passe de Piccoli, matou o jogo aos 70.

Com esta vitória, a Fiorentina ultrapassa o Lecce e passa a respirar melhor na classificação da liga italiana, ao contrário da Cremonese que segue no 18.º lugar.

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