Itália: Fiorentina e Atalanta fecham campeonato com um empate
Christensen brilhou, mas Comuzzo acabou por trair os «viola» na segunda parte com um autogolo
Christensen brilhou, mas Comuzzo acabou por trair os «viola» na segunda parte com um autogolo
Fiorentina e Atalanta empataram esta sexta-feira a um golo, na última jornada da Serie A, marcado pela grande exibição do guarda-redes Christensen e por um autogolo de Comuzzo.
A Atalanta dominou grande parte do encontro e criou várias oportunidades, esbarrando repetidamente em Christensen, que foi decisivo com várias defesas de elevado nível.
Ainda assim, foi a Fiorentina a adiantar-se no marcador, graças a um remate de Piccoli (39m) finalizando um contra-ataque, que contou com uma falha de Sportiello
Na segunda parte, os visitantes mantiveram a pressão e chegaram ao empate aos 82 minutos, quando Comuzzo desviou para a própria baliza um cruzamento de Zappacosta, na tentativa de antecipar Scamacca.
A Atalanta garantiu o sétimo lugar, com 55 pontos, já a Fiorentina termina um ano para esquecer, por enquanto no 14.º lugar, até que se conheçam todos os resultados da última jornada da Serie A.