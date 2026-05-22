Fiorentina e Atalanta empataram esta sexta-feira a um golo, na última jornada da Serie A, marcado pela grande exibição do guarda-redes Christensen e por um autogolo de Comuzzo.

A Atalanta dominou grande parte do encontro e criou várias oportunidades, esbarrando repetidamente em Christensen, que foi decisivo com várias defesas de elevado nível.

Ainda assim, foi a Fiorentina a adiantar-se no marcador, graças a um remate de Piccoli (39m) finalizando um contra-ataque, que contou com uma falha de Sportiello

Na segunda parte, os visitantes mantiveram a pressão e chegaram ao empate aos 82 minutos, quando Comuzzo desviou para a própria baliza um cruzamento de Zappacosta, na tentativa de antecipar Scamacca.

A Atalanta garantiu o sétimo lugar, com 55 pontos, já a Fiorentina termina um ano para esquecer, por enquanto no 14.º lugar, até que se conheçam todos os resultados da última jornada da Serie A.