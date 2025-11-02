A Fiorentina voltou a perder este domingo no campeonato. Na décima jornada, os viola foram derrotados or 1-0 frente ao Lecce.

A equipa visitante contou com Danilo Veiga e Tiago Gabriel, ambos ex-E. Amadora, e chegou ao golo aos 23 minutos. Tete Morente desenhou um cruzamento perfeito para a entrada de Berisha, que fez o 1-0.

A Fiorentina acabou por não conseguir reagir e acabou mesmo por perder o encontro, somando assim a sexta derrota nesta edição da Serie A italiana. A formação viola está no 19.º lugar da classificação, em zona de descida. O Lecce soma nove pontos e encontra-se no 15.º posto.

Mais a norte, em Turim, Torino e Pisa não foram além de um empate a dois golos.

Todos os golos do encontro foram marcados numa primeira parte frenética. O Pisa adiantou-se com um bis de Moreo (13m e 29m, de grande penaldiade).

Giovanni Simeone (42m) reduziu para a formação da casa e, já com o treinador Baroni expulso, Che Adams (45+3m) igualou a partida.

Com este resultado, o Torino sobe ao 12.º lugar com 13 pontos, mais sete que o Pisa, no 17.º posto.