O Génova de Vitinha empatou esta segunda-feira no terreno do Como, por 1-1, em jogo referente à terceira jornada do campeonato italiano.

Com o português no banco, o Génova viu-se a perder logo aos 13 minutos, com um golo de Nico Paz, assistido por Morata.

O golo do empate surgiu já nos minutos finais da partida, depois de Caleb Ekuban ser feliz aos 90+2 minutos. Nessa altura, o Como estava reduzido a 10 unidades devido à expulsão de Jacobo Ramon (88m).

No outro jogo, o Verona empatou na receção à Cremonese, por 0-0. A equipa da casa ainda teve mais remates à baliza e oportunidades de perigo, mas não conseguiu chegar ao golo.

Com estes resultados, a Cremonese está em terceiro lugar, com sete pontos. O Génova e o Verona, 15.º e 17.º, ambos com dois pontos. Por fim, o Como segue em nono, com quatro pontos.