Este domingo, o Inter goleou o Lecce e manteve a perseguição ao líder Nápoles.

Na 22.ª jornada da liga italiana, a equipa de Simone Inzaghi foi a casa do 17.ª classificado vencer por 4-0.

Davide Frattesi abriu o marcador aos seis minutos e Lautaro Martínez fez o segundo aos 39 minutos.

Na segunda parte, aos 57 minutos, Denzel Dumfries voltou a aumentar a vantagem do Inter e o ex-FC Porto Taremi selou o resultado através de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Inter está em segundo lugar, com 50 pontos, menos três que o líder, mas também menos uma partida. O Lecce ocupa a 17.ª posição, com 20.

Em Udine, a Udinese perdeu na receção à Roma, por 2-1.

Lorenzo Lucca apontou o golo da equipa da casa antes do intervalo. Pellegrini (50m) e Dovbyk (64m) operaram a reviravolta.

Olhando para a tabela classificativa, a Roma está em nono, com 30 pontos. A Udinese está em 11.º, com 26.

Por fim, a Fiorentina conquistou três pontos no terreno da Lazio ao vencer por 2-1.

Aos 17 minutos, o coletivo de Florença já vencia por dois, com golos de Adli (11m) e Beltran.

Com o português Nuno Tavares de fora devido a lesão, o único golo da Lazio foi marcado aos 90+2, autoria de Marusic, mas o desaire já não foi possível evitar.

A Lazio encontra-se assim em quarto lugar, com 39 pontos. A Fiorentina aproximou-se e está em sexto, com 36.