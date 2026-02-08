Itália: Inter reforça liderança com goleada
«Nerazzurri» bateram o Sassuolo por 5-0. Ex-Benfica Matic foi expulso
O Inter venceu na deslocação ao terreno do Sassuolo por 5-0 e reforçou a liderança da Liga italiana. A equipa liderada por Cristian Chivu soma cinco triunfos consecutivos.
Yann Bisseck, que já representou o Vitória de Guimarães, abriu o marcador aos 11 minutos na sequência de um canto.
Bisseck nas alturas faz o primeiro do Inter ✈️#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Sassuolo #InterMilão #insparya pic.twitter.com/nVW1B0pmT6— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
Marcus Thuram ampliou a vantagem para 2-0 aos 28 minutos, após um belo cruzamento de Dimarco. O avançado francês apontou o 12.º golo da temporada.
Thuram aproveita mais uma bola com olhos de Dimarco 👀#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Sassuolo #InterMilão #polestar pic.twitter.com/DllisjxByW— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
Na segunda parte, o Inter continuou com a avalanche ofensiva que demonstrou nos primeiros 45 minutos. Lautaro Martínez fez o terceiro dos visitantes aos 50 minutos. Quatro minutos depois, Akanji fez 4-0.
Lautaro mata no peito e faz o terceiro dos nerazzurri ⚫🔵#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #InterMilão #bigpicture pic.twitter.com/AbtD47o0Yh— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
Nemanja Matic, que chegou esta temporada ao Sassuolo, dificultou a vida para a equipa da casa e foi expulso ao minuto 54, na sequência do quarto golo do Inter. Com os três pontos quase garantidos, Luis Guilherme não quis deixar o seu nome fora da lista de marcadores e fechou, aos 89 minutos, o resultado em 5-0.
Bomba de Luis Henrique para a manita do Inter 🖐️#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Sassuolo #InterMilão #polestar pic.twitter.com/jjKmyCGvpu— sport tv (@sporttvportugal) February 8, 2026
Com este triunfo, o Inter soma 58 pontos e mantém-se na liderança da liga italiana, com mais oito pontos e um jogo do que o Milan, segundo, e mais nove do que o campeão Nápoles, terceiro. Já o Sassuolo, ocupa o 11.º lugar com 29 pontos.
Também este domingo, o Lecce, com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares, regressou aos triunfos, após oito jogos ao vencer em casa a Udinese (2-1).