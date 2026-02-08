O Inter venceu na deslocação ao terreno do Sassuolo por 5-0 e reforçou a liderança da Liga italiana. A equipa liderada por Cristian Chivu soma cinco triunfos consecutivos.

Yann Bisseck, que já representou o Vitória de Guimarães, abriu o marcador aos 11 minutos na sequência de um canto.

Marcus Thuram ampliou a vantagem para 2-0 aos 28 minutos, após um belo cruzamento de Dimarco. O avançado francês apontou o 12.º golo da temporada.

Na segunda parte, o Inter continuou com a avalanche ofensiva que demonstrou nos primeiros 45 minutos. Lautaro Martínez fez o terceiro dos visitantes aos 50 minutos. Quatro minutos depois, Akanji fez 4-0.

Nemanja Matic, que chegou esta temporada ao Sassuolo, dificultou a vida para a equipa da casa e foi expulso ao minuto 54, na sequência do quarto golo do Inter. Com os três pontos quase garantidos, Luis Guilherme não quis deixar o seu nome fora da lista de marcadores e fechou, aos 89 minutos, o resultado em 5-0.

Com este triunfo, o Inter soma 58 pontos e mantém-se na liderança da liga italiana, com mais oito pontos e um jogo do que o Milan, segundo, e mais nove do que o campeão Nápoles, terceiro. Já o Sassuolo, ocupa o 11.º lugar com 29 pontos.

Também este domingo, o Lecce, com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares, regressou aos triunfos, após oito jogos ao vencer em casa a Udinese (2-1).