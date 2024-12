O Inter venceu este sábado o Cagliari, por 3-0, numa partida a contar para a 18.ª jornada do campeonato italiano.

No último jogo do ano para as duas equipas, golos, só vê-los na segunda parte. Taremi, que não foi utilizado, viu do banco Bastoni (53m), Martínez (71m) e Çalhanoglu (78m) de grande penalidade construírem o triunfo do Inter.

Com este resultado, o Inter ascende ao primeiro lugar da classificação e iguala a Atalanta com 40 pontos. O Cagliari mantém-se em zona de despromoção, no 18.º posto, com apenas 14 pontos conquistados.

Outros resultados do dia:

Empoli-Génova, 1-2

Parma-Monza, 2-1