Depois de duas derrotas consecutivas, o Inter regressou às vitórias no campeonato e bateu o Verona pela margem mínima, em jogo referente à 35.ª jornada da liga italiana.

A jogar em casa, os Nerazzurri triunfaram com uma grande penalidade apontada por Kristjan Asllani aos nove minutos. Simone Inzaghi operou algumas mudanças e deixou peças-chave no banco, com vista o jogo da Liga dos Campeões frente ao Barcelona.

Casper Tengstedt foi lançado pelo Verona aos 80 minutos. O avançado emprestado pelo Benfica não jogava desde o final de março devido a lesão.

Com este resultado, o Inter está em segundo lugar, com 74 pontos, menos três que o Nápoles, que também venceu. O Verona segue em 15.º, com 32.