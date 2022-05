À vitória do Milan na receção à Fiorentina, o Inter de Milão respondeu com um triunfo em casa da Udinese, por 2-1, em jogo da 35.ª jornada da Serie A.

Em Udine, os nerazzurri não demoraram muito tempo a abrir o marcador: foi logo aos 12 minutos, por intermédio de Ivan Perisic, assistido por Federico Dimarco.

Antes do intervalo, aos 39 minutos, Lautaro Martínez dispôs de um penálti, atirou ao poste, mas na recarga não desperdiçou, de cabeça.

Na segunda parte, a 18 minutos dos 90, a formação da casa reduziu, por intermédio de Ignacio Pussetto, mas não foi suficiente para evitar o desaire.

Assim, e a três jornadas do final do campeonato, o Inter segue em segundo lugar, a dois pontos do líder Milan. A Udinese está no 12.º posto, com 43 pontos.