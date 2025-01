Com um golo solitário de Matteo Darmian, o Inter Milão foi a Veneza vencer por 1-0 e, desta forma, recupera o segundo lugar da classificação da Série A, ultrapassando a Atalanta e ficando a apenas um ponto do líder Nápoles, ainda com dois jogos em atraso.

O Nápoles recebe ainda este domingo o Verona, também em jogo da 20.ª jornada da liga italiana, e pode recuperar a vantagem de quatro pontos, em caso de vitória, mas o campeão italiano tem ainda dois jogos em atraso.

A equipa de Simone Inzaghi vai cumprir, durante a semana, o jogo da 19.ª jornada, em casa, frente ao Bolonha, e ainda tem por completar o jogo da 14.ª ronda, neste caso, em casa da Fiorentina, jogo interrompido aos 17 minutos, após Edoardo Bove cair inanimado no relvado.

No jogo deste domingo, o Inter adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, com remate de Darmian, depois de uma grande receção de Lautaro Martínez na área. Um golo solitário que permitiu ao Inter arrecadar mais três pontos.

No outro jogo deste domingo, o Génova, sem Vitinha (lesionado), venceu em casa o Parma (1-0), que está a apenas um ponto da linha de descida. Frendrup, a passe de Miretti, marcou o golo dos genoveses.

Confira a classificação da Série A