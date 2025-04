A Liga italiana anunciou esta terça-feira que os jogos do campeonato originalmente marcados para o próximo sábado foram reagendados para o domingo e segunda-feira seguintes devido ao funeral do Papa Francisco que vai decorrer dia 26 de abril pelas 9h de Lisboa.

O conselho de ministros italiano proclamou um luto nacional de cinco dias levando à suspensão dos jogos da 34.ª jornada.

«Devido ao luto nacional, no sábado o campeonato de futebol será suspenso, enquanto no domingo os jogos serão disputados», disse o Ministro da Proteção Civil, Nello Musumeci.

De recordar, o Papa Francisco faleceu esta segunda-feira, aos 88 anos depois de 12 anos de pontificado.

Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato #SerieAEnilive sono riprogrammate così come segue. pic.twitter.com/DdNN70TYVJ