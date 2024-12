Este domingo, a Juventus de Francisco Conceição venceu no terreno do Monza, por 2-1, na 17.ª jornada da liga italiana.

Com o internacional português a titular, a Juventus começou a vencer logo aos 14 minutos, com golo de Weston McKennie, assistido por Koopmeiners.

O Monza reagiu e empatou aos 20 minutos, autoria de Birindelli. Ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, Nicolás González voltou a colocar a Vecchia Signora na frente, fazendo o 2-1.

No lado do Monza, Dany Mota e Pedro Pereira foram titulares, com este último a ser substituído aos 71 minutos. Francisco Conceição jogou até aos 85 minutos com a camisola da Juventus.

Com este resultado, a Juventus terminou a sequência de quatro jogos consecutivos a empatar no campeonato e está em sexto lugar, com 31 pontos. O Monza está em último, com 10.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

Atalanta vence e segue líder

A Atalanta recebeu e venceu o Empoli, por 3-2, com um golo já perto dos 90 minutos. A equipa visitante foi a primeira a marcar, aos 13 minutos, com Lorenzo Colombo a escrever o nome na lista de marcadores.

No entanto, a equipa da Gasperini reagiu e passou para a frente ainda antes do intervalo, através de De Ketelaere (34m) e Lookman (45+1m).

Na segunda parte, o Empoli conseguiu chegar ao empate aos 57 minutos, depois de Sebastiano Esposito ser feliz na marca dos 11 metros. Porém, a Atalanta foi atrás dos três pontos e conseguiu fazer o 3-2. Charles De Ketelaere bisou e garantiu a vitória aos 86 minutos.

Relativamente à classificação, a Atalanta está em primeiro, com 40 pontos. O Empoli está em 11.º, com 19.

Roma goleia em casa

A Roma triunfou e goleou na receção ao Parma, por uma mão cheia de golos.

Dybala bisou (8m e 51m), Saelemaekers (13m), Paredes (74m) e Dovbyk (83m) marcaram os restantes golos.

Com esta vitória, a Roma está em 10.º lugar, com 19 pontos. O Empoli está em 16.º, com 15.

Venezia sorri na receção ao Cagliari

Num embate entre o penúltimo e antepenúltimo classificado da Série A, o Venezia venceu o Cagliari por 2-1.

Zampano (38m) e Sverko (67m) marcaram os golos da equipa da casa. Pavoletti reduziu para o Cagliari aos 76 minutos.

Com este resultado, o Venezia está em 19.º, com 13 pontos. O Cagliari está em 18.º, com 14.