Depois de dois empates consecutivos, a Juventus regressou este sábado às vitórias numa deslocação a Udine, num jogo em Francisco Conceição jogou apenas os últimos vinte minutos, quando a equipa de Turim já vencia por 2-0.

A vecchia signora entrou determinada a vencer, depois de ter somado empates frustrantes diante do Inter (4-4) e Parma (2-2) e chegou ao intervalo já com dois golos de vantagem, curiosamente com dois remates que foram ao poste antes de entrarem.

O primeiro, aos 19 minutos, resulta de um remate de Thuram ao ferro, com a bola a bater depois em Okoye, guarda-redes da Udinese, e a ultrapassar a linha fatal. No segundo, aos 37, marcou o lateral Nicolo Savona, numa recarga a um primeiro remate de Kenan Yildiz que também tinha sido devolvido pelo poste.

No início da segunda parte, a Udinese chegou a festejar um golo, marcado por Kenan Davis, mas este acabou por ser anulado por falta do avançado na área da Juventus. Thiago Motta lançou depois McKennie e Francisco Conceição para os lugares de Thuram e Vlahovic, numa altura em que a Udinese voltava a ameaçar o golo, com destaque para um remate de Di Lucca à trave.

A Juventus regressa, assim, às vitórias e alcança o Inter no segundo lugar da classificação, a quatro pontos do líder Nápoles, enquanto a Udinese, cai para o sétimo lugar.

