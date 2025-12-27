A Juventus venceu o Pisa (2-0) na 17.ª jornada da Liga italiana. Sem Francisco Conceição, de fora por lesão, a Juve contou com um autogolo e um golo de Yildiz para ascender ao terceiro posto à condição.

Tomás Esteves, ex-FC Porto, foi suplente não utilizado pelo Pisa. Do lado da Juventus, João Mário, também ex-FC Porto, entrou nos minutos finais.

A vitória foi construída na segunda parte. Arturo Calabresi, defesa de 29 anos, introduziu a bola na própria baliza e fez o primeiro golo do encontro (71m). Já nos instantes finais, Yildiz estabeleceu o resultado final (90+2m).

Com este triunfo (2-0), a Juventus ascendeu, provisoriamente, ao terceiro posto com 32 pontos - a um do líder Inter, que tem menos dois jogos. Já o Pisa continua em lugares de descida - 19.º com 11 pontos.

No outro jogo com portugueses, Nuno Tavares e Saná Fernandes foram suplentes não utilizados no empate da Lazio com a Udinese (1-1).

Os golos surgiram apenas no segundo tempo. O uruguaio Matías Vecino inaugurou o marcador para a Lazio (80m). Já em tempo de compensação, Keinan Davis estabeleceu o resultado final (90+5m).

Com este resultado (1-1), a Lazio está na oitava posição com 24 pontos. A Udinese, por sua vez, é décima com 22 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Serie A.