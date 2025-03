Parece de propósito mas não foi. O Inter repetiu o resultado do rival Milan desta jornada e também venceu por 3-2 o Monza depois de estar a perder por 0-2.

Danny Mota foi titular na equipa forasteira e o internacional pelas camadas jovens de Portugal assistiu para os dois golos do Monza. Primeiro Birindelli [32m] e depois Balde [44m] davam uma vantagem estranha à equipa visitante em pleno Giuseppe Meazza. Antes do intervalo, Arnautovic [45m+1] reduziu para a equipa de Milão.

No segundo tempo deu-se a reviravolta no marcador a favor do campeão em título da Liga italiana. Çalhanoglu [64m] e um autogolo do grego Kyriakopoulos [77m] deram a vitória ao Inter e livraram a equipa do ex- FC Porto Taremi de um valente susto.

Com este triunfo, o Inter segue líder na classificação com 61 pontos, já o Monza continua em último com 14 pontos conquistados.

Veja aqui o resumo da partida: