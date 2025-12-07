Itália: Lazio com Nuno Tavares não vai além de um empate frente ao Bolonha
Lateral português foi substituído ao intervalo
Lazio e Bolonha empataram este domingo a uma bola num encontro a contar para a 14.ª jornada da Serie A italiana.
Nuno Tavares foi titular na formação da capital romana e foi com português em campo que surgiram os golos do encontro.
O marcador mexeu primeiro aos 38 minutos para a Lazio. Após uma defesa incompleta, Isaksen foi o mais rápido a reagir ao ressalto e atirou para o fundo das redes, assinando o 1-0.
Mas o Bolonha não se ficou. Pouco depois, Nadir Zortea apareceu com espaço dentro da área e obrigou Provedel a mais uma defesa incrível, com a bola a desviar ainda no poste. No ressalto, Jens Odgaard empurrou para o 1-1 aos 40 minutos.
Na segunda parte, o jogo ficou ainda mais difícil para a Lazio aos 79 minutos, quando Mario Gila, já amarelado, viu o segundo cartão após uma entrada imprudente, deixando a equipa reduzida a dez.
Com este resultado, o Bolonha fica no décimo lugar com 19 pontos, menos seis que a Lazio, no quinto posto da classificação.