A Lazio empatou esta segunda-feira diante do Parma por 2-2 numa partida a contar para a 34.ª jornada do campeonato italiano.

Sem Nuno Tavares, lesionado, a Lazio começou o jogo logo a perder depois de aos três minutos Ondrejka ter colocado o Parma na frente do marcador. O médio sueco tomou o gosto de marcar no início das partes e também no segundo tempo bisou no encontro ao minuto 46.

No entanto, no segundo tempo a formação laziale conseguiu igualar a partida também com um bis, mas desta vez de Pedro [79m e 84m].

Com este empate, a Lazio chegou aos 60 pontos e está no sétimo lugar com menos um ponto que o Bolonha que empatou a zero frente à Udinese.

A única vitória nesta segunda-feira em Itália registou-se em Verona, onde a equipa da casa foi derrotada pelo Cagliari por 2-0.

Pavoletti [30m] adiantou a formação forasteira na primeira parte, já Deiola [90m+3] dilatou o marcador depois de Ghilardi ter sido expulso na equipa do Verona ao minuto 85.

Com este triunfo, o Cagliari ultrapassou o Verona e está no 14.º lugar com 33 pontos, mais um que o Verona, no 15.º posto.