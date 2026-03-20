Itália: McTominay decisivo no triunfo do Nápoles frente ao Cagliari
Alisson Santos, emprestado pelo Sporting, entrou na segunda parte na vitória por 1-0
O Nápoles venceu esta sexta-feira o Cagliari por 1-0, numa partida a contar para a 30.ª jornada da liga italiana.
Alisson Santos, extremo emprestado pelo Sporting, começou do banco do lado dos visitantes, já o ex-FC Porto, Zé Pedro foi titular no Cagliari.
O único golo do encontro foi marcado logo aos dois minutos, por intermédio de Scott McTominay. Num lance muito confuso na área, após um canto batido da direita, a bola sobrou para o escocês que acabou por conseguir emendar para a baliza.
Alisson Santos entrou na segunda parte, mas o brasileiro não conseguiu mexer mais com o resultado.
Com este triunfo, o Nápoles soma a terceira vitória consecutiva e ultrapassa, à condição, o Milan no segundo lugar da classificação com 62 pontos. O Cagliari, por sua vez, segue no 15.º posto com 30 pontos conquistados.