O Milan venceu o Como este sábado por 2-1 em partida a contar para a 29.ª ronda do Campeonato italiano.

Com Rafael Leão no onze escolhido por Sérgio Conceição e João Félix no banco, foi da área técnica que o avançado ex-Benfica viu o Como entrar melhor na partida. Ao minuto 33, Lucas da Cunha atirou colocado fora da área e soltou a festa dos visitantes.

Na segunda parte, o brasileiro ainda marcou uma segunda vez, mas o tento foi anulado por fora-de-jogo. Já com Félix em campo, o Milan reagiu por intermédio de Pulisic (53m).

Aos 75 minutos, o neerlandês Reijnders completou a reviravolta no marcador e deu o triunfo aos comandados por Sérgio Conceição.

Até ao final, o Delle Ali ainda foi expulso já no período de compensação por uma entrada muito feia sobre Loftus-Cheek. No seguimento do lance, Cesc Fàbregas foi também expulso por protestos.

Com este triunfo, o Milan sobe ao sétimo lugar com 47 pontos, já o Como encontra-se no tranquilo 13.º posto com 29 pontos conquistados.