O Milan empatou frente à Roma (1-1), este domingo, no outro jogo grande da jornada 22 da Serie A italiana.

Rafael Leão, titular na formação rossonera, teve de esperar pela segunda parte para ver o Milan chegar ao golo por intermédio de De Winter (62m). O jogador belga subiu mais alto que todos e respondeu da melhor forma ao cruzamento de Modric.

No entanto, já sem o internacional português em campo, a Roma empatou. Bartesaghi jogou a bola com o braço dentro da área e o árbitro apontou para a marca de grande penalidade. Lorenzo Pellegrini (74m) assumiu a marcação da falta e não vacilou.

Com este empate, tanto Roma como Milan perdem pontos na perseguição ao líder, Inter. Os giallorossi seguem no terceiro posto, com 43 pontos, menos quatro que os rossoneri.