O Monza, de Dany Mota, venceu esta sexta-feira em casa do Sassuolo (2-1), no jogo que abriu a jornada 36 da Serie A.

Domenico Berardi deu vantagem à equipa da casa em cima do intervalo, de penálti, mas à hora de jogo, Patrick Ciurria fez o 1-1.

As coisas complicaram-se para o Sassuolo pouco depois, aos 68 minutos, com a expulsão de Ruan Tressoldi. Aproveitou o Monza, que já sem Dany Mota em campo, chegou ao 2-1 aos 90+3 minutos, com um golo de Matteo Pessina.

Com este resultado, o Monza segue isolado, à condição, no oitavo lugar da tabela classificação: consoante o castigo da dedução de 15 pontos à Juventus que está suspenso, e com a Roma na final da Liga Europa, a formação dos arredores de Milão ainda pode sonhar com uma presença na Liga Conferência. O Sassuolo é 13.º.