O Nápoles voltou a não vencer para a Liga italiana. Na visita à casa do Bolonha, o campeão em título saiu derrotado (2-0), num encontro a contar para a 11.ª jornada.

A equipa da casa construiu o triunfo no decorrer do segundo tempo. O primeiro da partida surgiu pelos pés de Thijs Dallinga (50m). Jhon Lucumí, defesa colombiano, estabeleceu o resultado final já para lá da hora de jogo (66m).

Com este triunfo (2-0), o Bolonha salta ao quarto lugar com 21 pontos. O Nápoles, por sua vez, volta a perder pontos e mantém-se, para já, na segunda posição com 22 pontos.

No jogo com participação portuguesa, Vizinha foi titular no empate (2-2) entre Génova e Fiorentina. Leo Ostigard abriu o marcador para a equipa do português (15m). Albert Gudmundsson restabeleceu o empate para a Fiorentina através de uma grande penalidade (20m).

Na segunda metade, Roberto Piccoli deu a vantagem à Fiorentina (57m). Pouco tempo depois, Lorenzo Colombo restabeleceu a igualdade na partida (60m).

Com este empate (2-2), a Fiorentina continua sem vencer e está no 20.º e último lugar com cinco pontos. O Génova, por sua vez, está em lugar de descida - 18.º com sete pontos.

Já o Sassuolo visitou a Atalanta e saiu de Bérgamo com uma vitória expressiva (3-0). Domenico Berardi com um bis (29m e 66m) e o golo de Andrea Pinamonti (47m) escreveram a história do triunfo dos visitantes.

O Sassuolo é oitavo com 16 pontos. A Atalanta, por sua vez, tem tido um arranque atribulado e está no 13.º lugar com 13 pontos.