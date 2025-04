O Nápoles venceu esta segunda-feira o Empoli por 3-0 numa partida a contar para 32.ª jornada do campeonato italiano.

Os napolitanos estavam obrigados a vencer para não verem o Inter escapar ainda mais no primeiro lugar da classificação e logo aos 18 minutos, McTominay com um excelente remate fora da área, abriu o marcador.

No segundo tempo foi a vez de Lukaku [56m] fazer o gosto ao pé. Grande visão de jogo do uruguaio Mathias Olivera que encontrou o belga sozinho na área e este fuzilou a baliza de Llach.

Cinco minutos depois, McTominay bisou no encontro depois de Lukaku cruzar com conta, peso e medida para a cabeça do escocês.

Com este triunfo, o Nápoles segue no segundo lugar com 68 pontos, menos três que o Inter. O Empoli cai para o 19.º posto, em zona de despromoção, com 24 pontos conquistados.