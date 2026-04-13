A Lazio saiu derrotada na visita à Fiorentina, por 1-0, num encontro a contar para a ronda 32 da Serie A italiana.

Apesar de um início promissor, com boas oportunidades para a formação romana, foram os viola a chegar ao golo. Robin Gosens a impô-se de cabeça após cruzamento de Jack Harrison, batendo o guarda-redes adversário com a ajuda do poste.

Na segunda parte, a equipa de Maurizio Sarri aumentou a pressão, chegou a pedir grande penalidade num lance com Tijjani Noslin, mas o árbitro reverteu a decisão após recurso ao VAR.

Nuno Tavares, que foi titular na Lazio, ainda tentou mudar o rumo do encontro, assumindo um livre direto já perto do final, mas o remate saiu por cima.

Até ao apito final, a Lazio insistiu, mas esbarrou na organização defensiva da Fiorentina, que segurou a vantagem sem grandes sobressaltos e confirmou um triunfo importante em casa, que os deixa no 15.º lugar com 35 pontos. Já a equipa da capital italiana segue no nono posto da classificação com 44 pontos conquistados.