O Ternana, 2.º classificado no Grupo B da Serie C italiana, protagonizou um episódio caricato, a roçar o amadorismo. O presidente Stefano D'Alessandro despediu o treinador Ignazio Abate – de 38 anos e antigo defesa do Milan – mas a decisão foi revertida em poucas horas. Na origem de um diferendo esteve a inclusão de Mattya D’Alessandro – filho do presidente – no plantel.

O avançado, de 20 anos, não seguiu para um empréstimo que permitira ganhar ritmo competitivo e Abate descartou a hipótese de o incluir no plantel principal. Por isso, de forma impetuosa, Stefano D'Alessandro despediu o treinador e anunciou o sucessor, Fabio Liverani.

«Liverani vai compreender [a vontade do presidente], é um homem do desporto e existe uma relação que nos une», referiu.

Todavia, três horas volvidas, os jogadores exigiram uma reunião de emergência e impuseram o regresso de Abate ao comando técnico. E assim foi, conforme relata a Gazzetta dello Sport.

Enquanto jogador, Abate totalizou 306 jogos pelo Milan, representando também o Torino, Empoli, Modena, Piacenza e Nápoles. Por Itália, o defesa acumulou 22 internacionalizações, com destaque para o Euro 2012, o Mundial 2014 e os Jogos Olímpicos de Pequim (2008).

Enquanto treinador, depois dos primeiros passos na formação do Milan, Abate aventurou-se pelo Ternana nesta época e está a um ponto do líder do Grupo B da Serie C, o Virtus Entella.